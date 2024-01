POOL AASTAT HOOLDEREFORMIST ⟩ Sotsiaalnõunik ebavõrdsust tekitavast reformist: riik eksis kogemata või meelega

Andruško sõnul olid valitsuse lubadused küll paljutõotavad, aga päriselus on vaid vähestes hooldekodudes kohamaks selline, et keskmine pension võimaldaks katta kõik kulud, mida ei pea hüvitama omavalitsus.

"Riik ei näinud teenusepakkujate hinnakirjades hinnatõusu ette või ei mõeldud sellele üldse," nentis sotsiaalnõunik. Mulgi vallavolikogu kehtestas mullu mais hoolduskulude hüvitamise piirmääraks 650 eurot, aga alandas seda juba oktoobrist 520 eurole, sest vallal ei olnud raha. Omavalitsus katab hoolduskulude osa, milleks on hooldekodu hoolduspersonali kulud. Inimese omaosaluseks jääb ülejäänu: majutus ja toitlustus hooldekodus ja muud isiklike vajadustega seotud kulud. Teenusepakkuja peab kehtestama hoolduskulu ja omavalitsus võib kehtestada piirmäära, millises ulatuses kulusid kompenseeritakse. Nii võib juhtuda, et hoolduskulud on 700 eurot, aga omavalitsus kompenseerib ainult 400 eurot. Sellisel juhul peab hooldust vajav isik või tema lähedane vahe kinni maksma.