EMMA KRUUSMÄE ⟩ Aga Viljandis pole ju midagi teha!

Miks ma aga ei näinud umbes viis aastat tagasi sellist käitumist? Päris ausalt: ma ei tea. Ma ei tea ka praegu laamendavate noorte tausta, nende kodust olukorda ja põhjusi, miks nad on leidnud end seltskonnast, mis võimendab noore riskikäitumist. See on kord juba gruppi kuulumise paratamatus: positiivse emotsiooni gruppi kuulumisest võib saada ka väga negatiivsete mõjudega grupist. Seepärast on noorel ka keeruline sellistest seltskondadest eemalduda ning vanematel noore käitumist mõista.