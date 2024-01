Pool aastat hooldereformist: inimeste ebavõrdne kohtlemine ja tohutu hinnaralli

Viljandi abivallavanema Irma Väre kinnitusel on kõige suurem probleem selles, et keskmise pensioni eest igas asutuses kohta ei saa ja see pahandab inimesi väga. "Kurjustatakse nii hooldekodu personaliga kui valla ametnikega. Kumbki nimetatutest pole aga süüdi, et riiklikust kommunikatsioonist said inimesed aru, et enam ei pea üldse hooldekodukoha eest maksma. Teine mure on muidugi riigi rahastamine teenuse korraldamisel," rääkis Väre.