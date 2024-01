HELIR-VALDOR SEEDER ⟩ Kas Viljandis on see tühi loosung, et lapsed ja noored on meie tulevik?

Midagi laste- ja perevaenulikumat on majanduskriisi tingimustes raske välja mõelda. Kõik kärped lastega perede arvelt. Volikogu hääletus kinnitas, et rekordiliselt väikse sündide arvu ja rahvastikukriisi oludes ei ole linna tulevik ja lastega pered Viljandi prioriteet. Linna elanikkonna vähenemine ja vananemine ning lastega perede kehv majanduslik toimetulek ei ole linnajuhtidele mure ja probleem, mis vajaks leevendamist. Tühi on loosung, et lapsed ja noored on meie tulevik.