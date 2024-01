Uisusõbrad trotsisid pakast ja nautisid imelisi vaateid

Viie kilomeetri pikkune rada aeti järvel nädalavahetuseks sisse Viljandi rattaklubi eestvedamisel ning selle eestvedajad eesotsas Kristjan Kivistikuga loodavad südamest, et ilmataat on jätkuvalt nende poolt ja et sellise kvaliteediga jää ootab uisutajaid ka 20. jaanuaril, kui sõidetakse 13. Mulgi uisumaratoni.