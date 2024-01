Kunstnik kompab piire

Eplik on interpreteerinud inimese, käelise töö oskuste ja traditsioonide vahelisi seoseid, samuti inimese ja looduse suhet. Seekord on need kaks teemat põimitud ühtseks tervikuks. Kunstniku tähelepanu all on olnud loomulikkus – nii inimese ja looduse suhte loomulikkus kui ka traditsioonide ja praktilise käelise töö loomulikkus.