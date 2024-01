Noored džässisõbrad pidasid minifestivali, mis on vanem kui enamik osalejaist

Festivali üks korraldajaid Aivar Trallmann märkis rahulolevalt, et osalejaid oli keerulisele ajale vaatamata palju ning kõik plaanitu sai kenasti tehtud. "Arutasime just, et jama oli selles, et ühtegi jama polnud," ütles Trallmann kolmapäeval alanud ja reedeni kestnud festivalile tagasi vaadates.

Pärnu muusikakooli rütmimuusikaosakonna juhataja Marge Lumisalu ei ole koos oma õpilastega Viljandis festivalil kaugeltki esimest korda. "Oleme juba aastaid "Koolijazzil" käinud. Tavaliselt on Pärnu noori kümmekond, parimatel aastatel on meie õpilasi festivalil olnud isegi paarkümmend," rääkis Lumisalu. "See on noorte jaoks üks aasta oodatumaid sündmusi. Nad ootavad väga Viljandisse tulekut, sest ühelt poolt annab see võimaluse kokku saada džässmuusikaga tegelevate eakaaslastega üle Eesti ja teisalt osaleda professionaalsete džässmuusikute juhendatud huvitavates töötubades."