Seda, et Viljandis on noortekampade huligaanitsemine viimase aasta jooksul sagenenud, kinnitavad ka politseinik ja Viljandi linnavalitsuse laste heaolu teenistuse juht.

Turvafirma Forus lõuna patrullteenistuse juht Joosep Roosaar rääkis, et sügisest on sagenenud Viljandis selle firma hallatavatel objektidel juhtumid, kus tuleb tegemist teha noortega, kes lõhuvad vara ning häirivad teisi inimesi. Tema sõnul võib sageli märgata noortel terariistu, näiteks žiletiterasid ja kääre. «Need on enamasti alaealised ja noored täiskasvanud, kes on sageli alkoholijoobes. Kõige rohkem juhtumeid leiab aset koolivaheajal ning nädalavahetusel,» selgitas ta. Uku keskusel on vahejuhtumite tõttu tema andmetel kümne aasta suurimad remondiarved.