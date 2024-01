Inimesed armastavad uusi algusi, elus uue lehekülje keeramist, vana seljataha jätmist ning lootust, et minevik on minevik ja seisab tulevikust eraldi. Võtame või vana aasta ärasaatmise ja uue aasta lubadused, sünnipäevad, palverännud, asjade pakkimise ja elukoha vahetamise ... Me ei ole täna need, kes me olime eile!