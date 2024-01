Kui Sakala Viljandi Linnahoolduse juhatajale Koidu Ilissonile reede hommikul kella poole kümne ajal helistas, olid Linnahoolduse mehed juba kuus tundi töötanud selle nimel, et teed lumest puhtaks saada.

"Kõik mehed on juba kella poole neljast väljas ja teeme mitu ringi nii kaua, kuni asi kontrolli alla saab," ütles Ilisson. "Tuisk teeb olukorra keeruliseks ja looduse vastu me ei saa. Siin me oleme ja kõik teevad mitmes vahetuses ja mitme brigaadiga tööd."