PRIIT TOOBAL ⟩ Me ei tohi valla rahvaarvu kahanemist võtta paratamatusena, mida käed rüpes pealt vaadata

Elanikkonna vähenemine maapiirkondades ei ole paratamatu. Saan aru, et väljaspool Harju- ja Tartumaad on elanike arvu suurendada väga raske, aga inimeste väljavoolu pidurdamine ning väikesele kasvule pööramine on tegelikult võimalik.

3. jaanuaril avaldas portaal lounaeestlane.ee uudise, et Lõuna-Eesti omavalitsustes elanike arv vähenes, aga on üks erand: Tõrva vallas elanike arv hoopis kasvas. Küll vaid 12 inimese võrra, aga siiski – ei kahanenud, vaid kasvas! See on suur asi. Midagi teevad nad oluliselt paremini kui meie.