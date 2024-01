Spordihoone kohvik on aprilli algusest seisnud tühjana. Seni on seal spordivõistluste ajal kohalikud ettevõtted toitlustamas käinud, kuid nüüd on lootust, et kevadel avab seal uksed kohvik, kes end õhtul kokku pakkima ei pea.

Foto: Elmo Riig