Kesklinna lasteaia direktor Lea Matson märkis, et kuigi lasteaiad on väga soojad ja mõlemas õppehoones on kõik hästi, on lapsi oodatust vähem ning ilmselt on see seotud külmapühadega. "Me ei tea muidugi täpselt, kui paljud on haiged, ja üks mõjutaja on olnud ka koolivaheaeg, kuid selle olulisus on aastatega vähenenud, nii et ilmselt on ikkagi oma osa siin külmal ilmal," rääkis ta.