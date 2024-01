VANA AJA ILM ⟩ 1978. aasta rekordkülm tegi laastamistööd juurviljalaos ja jättis viljandlased õlleta

Ilm pakkus omajagu ainest ka Viljandi ajalehele, mis tol ajal kandis nime Tee Kommunismile. 1979. aasta 6. jaanuaril kirjutab Margot Visnap pealkirja all "Külm!", et pakane ja lumehanged olid kohal juba 22. detsembril, kui talv oma õigustesse astus, ilm läks aga järjest krõbedamaks. Kohaliku ilmajaama andmetel oli 30. detsembril keskmine õhutemperatuur Viljandis –31 kraadi ja vana-aasta hommikul näitas termomeeter juba 35 pügalat alla nulli. Hilisemas ilmaülevaates on mainitud, et Võhmas mõõdeti ka 40 ja 41 kraadi külma.