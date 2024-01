Toetajate ja suure pangalaenu abiga saab Toome tänava põlenud maja ehk suveks uue katuse

Toome tänav 14 korteriühistu juhatuse esimees Reijo Laos näitas kolmapäeva hommikul alustuseks oma neljandal korrusel asuvat korterit, kus koristamine ja remontimine on käinud sisuliselt sellest ajast saadik, kui laest vee tilkumine lõppes. Praeguseks on seinad paljaks kistud, põrandad betoonini üles võetud ja kunagisest kodust on alles jäänud tühi karp.