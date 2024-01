104 AASTAT VABADUSSÕJAST ⟩ Vabadussõja lõppu tähistas vaikuseminut

"Kes sel hetkel peab olema kodus, tööl või teel, saab selle vaikusehetke teha just seal, kus ta on. Meie iseseisvus ja Eesti riik on seda väärt, et austuse ja tänuga peatada korraks aeg üle maa. Seda enam et täna võitlevad ukrainlased, nende seas ka eesti vabatahtlikke, oma maa iseseisvuse eest ja üksjagu ka Eesti ja Euroopa eest," sõnas Kaitseliidu esindaja.