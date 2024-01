See, et alaealisi tõmbab alkohol, on üks elu paratamatusi ning jääb üle üksnes õnne tänada, et noored sattusid politseinike tähelepanu alla ja viidi seejärel koju kainenema, loodetavasti ka peapesu saama, sest saabunud külmalainega võivad oskamatul alkoholipruukimisel olla väga traagilised tagajärjed.