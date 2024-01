Mure, mis nii valguse, aga ka vee ja mõnel juhul soojagi endaga kaasa viib, ei ole Läti piiri äärses külas elava Heino Rulli sõnutsi üldse mitte tänavuse detsembri teema, vaid veidigi suurema lume korral kimbutavad katkestused neid alatasa. "Vaja on tegelda ennetusega, mitte tagajärgedega. Vaatame, mis ajal me elame – räägitakse, et nutiriik ja nii, aga mis sa teed selle nutiga, kui voolugi pole," kostis ta.