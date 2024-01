RIIGIPÜHAD ⟩ Pikki nädalavahetusi tänavu napib, jõulud aga toovad peaaegu vaba nädala

Riigi- ja rahvuspühad on Eestis puhkepäevad ning uusaastale, vabariigi aastapäevale, võidupühale ja jõululaupäevale vahetult eelnev tööpäev on kolme tunni võrra lühendatud. Tänavune esimene riigipüha on 1. jaanuar ning see on esmaspäeval, mistõttu esimene pikk nädalavahetus on eestlastel juba käes.