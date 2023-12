UUE AASTA ootus ja lootus on ning peabki olema positiivne ja rõõmus. Kõik meie plaanid ja tegevused ei saa küll paraku alati õnnestuda, aga elu viivad edasi ikka julged ja õnnestumise usku ettevõtmised. Usun, et oma möödunud aasta tegemistele tagasi vaadates leiame kõik midagi positiivset, mis toob naeratuse näole ning annab jõudu uute plaanide koostamiseks.

Mõtiskledes möödunud, 2023. aasta üle ja meenutades Viljandi valla õnnestunud ettevõtmisi, on rõõm tõdeda, et meil on läinud väga hästi. Paljud soovid ja võetud eesmärgid, millest eelmisel aastal unistasime ja mida soovisime ühiselt ellu viia, on täitunud.