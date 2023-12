Aasta 2023 pani mõtlema eluga toimetulemisele. Elu kallineb, koroonaviirus liigub meie seas ikka veel ringi ning Ukraina sõda ei ole seni veel lõppenud. Ukraina ei võitle hetkel ainult oma vabaduse, vaid seisab ka meie vabaduse eest. Hoiame meeles neid inimesi, kes on koleda sõja tõttu pidanud langema, ja ka neid, kes elavad pidevas sõjahirmus. Olen väga tänulik, et meie linna elanikud on võtnud eesmärgiks aidata Ukrainast saabunud abivajajaid. Oleme andnud neile oma abikäe, et neil oleks sõja eest põgenedes Eestis võimalikult hea elada.