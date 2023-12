KAREL TÖLP ⟩ Tänu valla tublidele inimestele ja töötajatele on võimalik palju ära teha ka raskematel aegadel

Õpetati, et kommunikeerigu me oma olukorda nii, nagu see on, ja selliselt 2022. aasta suvest käitusimegi. Kusjuures meedial ja meedias avaldatul on suur võim: veekeskuse võimalikust sulgemisest kirjutati ainult ühel korral, kuid alles paar päeva tagasi küsiti mu käest jälle, kas on plaan see ikka uuesti avada. Veekeskus pole aga kordagi kinni olnudki. Vastupidi, külastatavus on kogu aeg olnud tõusuteel. Aasta esimestel päevadel tehtud kiired ümberkorraldused valla finantside juhtimise juures tekitasid veel äsja meedias kajastusi, kuid ümberkorraldustest alates on valla majanduslik olukord oluliselt paranenud. Algselt planeeritud laenude maksepuhkuse võtmine oli isegi võimalik ära jätta.