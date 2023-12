GALERII ⟩ Sakala fotograafi Elmo Riigi 2023. aasta kõige meeldejäävamad tabamused

Elmo Riig ise kõneles, et sellist parimate piltide valikut on iga aasta lõpus väga keeruline teha, sest käidud on paljudes erinevates kohtades, kus tehtud rohkesti väga erinevaid pilte. Ülespanemise ja teistega jagamise väärilised on neist ju väga paljud. Riig jahib kunstipära ja seda, et pildid oleksid veidi teistsugused kui tavalised meediafotod. Liikuvad. Dünaamilised. Ehk isegi kunstipärased. Aga ka seda, et oleks tabatud üks kordumatu hetk. "Suuresti ongi fotod just sellised niinimetatud momendipildid, ühe hetke jäädvustamised," rääkis Riig. "Näiteks see foto, kus põlengus maja kaotanud naine tuleb meile kurki pakkuma. See on üks hetk, üks moment ning seejärel on see möödas."