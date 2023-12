LATERNAMATK ⟩ Suure-Jaanis õpiti, kuidas vana aastat loitsude, ennustamise ja valgusega ära saata

Nimelt on Suure-Jaani kultuurikeskuse juhataja Aire Levand otsustanud koostöös raamatukogu direktori Monika Jõemaaga korraldada laternamatka, millest ehk tulevikus kasvab välja iga-aastane traditsioon. Ning kuigi koos toredate kaaslinlastega vihmas ja mudas ringi sumpamine on iseenesestki tore üritus, on see matk ikka eelkõige hariv ja aitab meie kultuuripärandit paremini tundma õppida.