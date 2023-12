Viljandi linnapea Madis Timpson rääkis, et parkimisküsimust on linna ja haigla esindajate kohtumistel mitmeid kordi arutatud ning praeguse otsuse põhjuseks on asjaolu, et haigla ehitus on tükk aega olnud täies hoos ning ehitustegevuse tõttu on osa parklast hõivatud. See tähendab, et liiga pikalt parklasse jäetud autode tõttu pole teistel enam kuskile võimalik parkida. "Seda nägime juba omal ajal Uku keskuse laiendamise ajal, et ehitustööd võtavad parklast osa enda alla ning parkimiskohti hakkab nappima," tähendas Timpson.