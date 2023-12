Viljandi haigla jõululaps laskis ennast neli päeva oodata

"Seekord pidime jõululast tavapärasest kauem ootama, kuid siin ta on!" ütles Rotary klubi praegune president Rauno Pärn, kes suvel Kristel Kesalolt ohjad aastaks üle võttis. Neljapäeval, 28. detsembril kell 17.05 sündis Viljandi haiglas väike poiss nimega Markus. Pärna sõnutsi rääkis jõululapse ema Airi, et väikest Markust ootavad kodus juba ees kaks teismeeas õde.

Viljandi Rotary klubi käis vastset linnakodanikku reedel ka õnnitlemas. Tegu on Viljandi Rotary klubi iga-aastase traditsiooniga, kui klubi õnnitleb jõulupühade ajal esimesena ilmavalgust näinud last ja tema peret. Jõululapsele on traditsioonikohaselt ette nähtud lillekimp ja väike rahaline kingitus.