Peep Aru lahkub Viljandi volikogust ja jätab poliitikaga hüvasti

Volikogu sotsiaaldemokraadist esimees Helmen Kütt nentis, et Peep Aru lahkumisest on tal isiklikult kahju, aga Aru põhjendused on igati mõistetavad. "Nii et ühest küljest kurb uudis, aga Peebu ja tema lähedaste jaoks on see muidugi väga hea uudis," lausus Helmen Kütt.