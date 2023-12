Elamuskeskuse senisest toimetamisest ja esimesest turismihooajast andis ülevaate keskuse tegevjuht Ülle Juht. Tõrva vallavalitsuse teatel on 212 avatud päeva jooksul jõudnud mulgindusega sinasõprust tegema 7390 külalist, nende seas üritustel osalejaid, seminaride pidajaid, mulke ja Mulgimaa sõpru.

"Lisaks ekspositsiooni- ja häärberimaja uudistamisele on keskuse külastajatel nüüd võimalik tutvuda neljajalgsete elanikega," ütles Tõrva vallavalitsuse avalike suhete spetsialist Marianne Sokk. "Vanas aidahoones on leidnud endale mõnusa pesa lambad ja küülikud ning tulevikus on plaan püsielanikke juurde võtta."