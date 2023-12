Esiti mõtles Peipman, et võiks teha Viljandisse kogukonnaaia. "Aga see on juba olemas ja kes siis keset talve aeda teeb," rääkis ta muiates. "Et tahan meditsiini õppima minna, siis tekkis mõte, et võiks midagi Viljandi haiglale teha. Rääkisin haiglaga ja sain ka positiivset tagasisidet."