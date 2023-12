ORAV ANSIPI SEISUKOHAST ⟩ Linnavolikogu liikmest ettevõtja: avalikkuse ootus Kaja Kallase tagasiastumiseks on drastiliselt kasvanud

Viljandi linnavolikogu liige, kauaaegne reformierakondlane ja ettevõtja Tiit Jürmann arvas, et tõenäoliselt tugines Andrus Ansip oma väidetes infole, mida temal ei ole. "Küsimusele, kas kogu Eestile terendab julgeolekuoht, annaksid adekvaatse vastuse kaitsepolitseiamet ja välisluureamet ning ilmselt ka kaitseväe peastaabi luureosakond. Samast tõden, et Reformierakonna reiting on väga palju kukkunud ja avalikkuse ootus peaminister Kaja Kallase tagasiastumiseks on drastiliselt kasvanud. Jah, on tehtud vigu ja on ka probleeme, aga probleemid on lahendamiseks ja vead parandamiseks," rääkis Jürmann.