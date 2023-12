Omavalitsuste liidu direktori koormust kärbitakse nii, et sellest jääb 0,5 kohta, ning Kase jätkaks mõlema asutuse juhtimist korraga.

Omavalitsuste liidu senine direktor Mati Toomsalu ütles, et ta on enda arvates juba üsna eakas ning leidis, et aeg oleks mõnele nooremale inimesele ohjad üle anda. "Pensionile ma ei lähe, seal olen ma juba tükk aega olnud," nentis 74-aastane Toomsalu muheldes.