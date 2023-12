Kaevikuküünalde valamiseks vajatakse väga vaha

Tiina Zujenkov urgitseb küünlavaha õhtuti filmivaatamise või audioraamatu kuulamise taustaks. Ka teeküünaldest saab tegelikult omajagu materjali. See ämbritäis vaha on kraabitud ühe mängufilmi vaatamise ajal.

Nii nagu möödunud aastal, valmistab käsitööpoe pidaja Tiina Zujenkov ka tänavu kaevikuküünlaid, et need Ukrainasse saata. Muu materjal on tal küünalde valmistamiseks olemas, aga vaha on otsas ja nüüd loodabki Zujenkov, et head inimesed küünlajäägid prügikasti viskamise asemel talle viivad.