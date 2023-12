Apteek sulgeb uksed, aga proviisor tahab jääda kõpukatele nõu andma

Viljandi Vana-Apteek sulgeb 1. jaanuarist oma haruapteegi Kõpus, sest see on aastaid olnud kahjumis. Proviisor Linda Ehapalu on selle üle väga kurb ja tahaks hakata vähemalt kord nädalas Kõpus käima, et inimestele nende hädas nõu anda.