PÕHJAVEE SAASTAJAD ⟩ Veefirma juhataja reostajatest: kindlasti on neid, kes lasevad põõsasse, aga meie seda ei tea

Võsu kinnitusel on Viljandi vallal purgla täitsa olemas, erinevalt artiklis väidetust, justkui ei oleks selles vallas ühtki purgimispaika. "2019. aastal valmis Mustlas reoveepuhasti. Purgimine käib aga ainult meie enda masinaga, sest puhasti koormus on väike ja teistele firmadele ei ole me teenust võimelised osutama," selgitas Võsu.