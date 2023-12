Eesti meeste koondis ühes mitme Viljandi debütandiga alustab homme Balti mere turniiri

Homme õhtul alustab Eesti koondis turniiri mänguga Läti koondise vastu. Nagu ütles koondise peatreener Martin Noodla, tuli arvestada ka seda, et samal ajal koguneb noortekoondis ning oli alust karta, et koosseisu kokkusaamisega võib tekkida raskusi. Aga see kartus oli asjata.