«Meid on kokku neli. Kaks on minu klassivennad ja üks on noorem, käib üheksandas klassis,» tutvustas Karksi-Nuia Kitzbergi gümnaasiumi õpilane Andro Sõmmer seltskonda, kes hõikas detsembri hakul välja, et on valmis ümberkaudseid inimesi heakorratöödes abistama.