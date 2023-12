Kõigi eelduste kohaselt jäävad hinnad muutumatuks neil toodetel, mille hinda teatakse peast ning mille põhjal otsustatakse kauplus, kuhu minna põhilisi sisseoste tegema. Üks selliseid tooteid on joogipiim.

Kuigi 1. jaanuaril ees ootava käibemaksu tõusu tõttu algab enamikus kauplusekettides vähem hinnatundliku kauba siltide vahetamine juba detsembri lõpus, märgivad kaupmehed, et on neidki tooteid, mida käibemaksu tõus kallimaks ei tee. Liiati on üks poekett otsustanud võtta maksutõusu enda kanda ja muudab hindu alles turuolukorra muutudes.