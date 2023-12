Viljandi Jaani koguduse tänumedali pälvis Viljandimaa vabadussamba taastamise eestvedaja

Jaak Pihlak on Eesti sõjaajaloolane ja muinsuskaitsja. Alates septembrist 1991 on ta töötanud Viljandi muuseumi direktorina ning alates 1988. aastast on ta olnud Viljandimaa muinsuskaitse ühenduse esimees. Ta on avaldanud kolm vabadussõjateemalist monograafiat ning koostanud kaks mahukat teatmeteost: "Eesti Vabaduse Risti kavalerid" (Viljandi, 2016) ja "Muinsuskaitseliikumine Viljandimaal" (Viljandi, 2003).