KAS TUNNED VARGAD ÄRA? ⟩ Leie tanklast varastati öösel lotopileteid, raha ja tuhandete eurode väärtuses sigarette

Leie tankla turvakaamera ette jäi teadaolevast neljast vargast kolm, autojuht pildile ei jäänud. Tankla omanik Olavi Nelk rääkis teisipäeva hommikul, et politseisse on avaldus tehtud ning praeguseks on koostöös politseiga selgunud ka see, et vargad sõitsid punase autoga ning umbes tund aega enne Leie tanklasse murdmist olid vargil käinud Leie lähedal Sangla kaupluses.