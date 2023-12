GALERII ⟩ Soovist lastele rõõmu teha sündis Hallistes väike jõuluvanade eramuuseum

Hallistes elava Eve Maasepa kodu muutub jõulude ajal omamoodi jõuluvanade muuseumiks. Kümne aasta pikkune kogumistöö ning hulk lustakaid jõuluvanasid on kantud soovist inimestele, eriti lastele rõõmu valmistada ja silmad särama panna. Jõulud on tema jaoks eriline aeg, mis on segunenud nii rõõmu kui kurbusega, peegeldades ühtlasi Eesti ajaloo valulikke peatükke.