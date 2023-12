Viljandi haiglas ei sündinud ainsatki jõululast

Viljandi haiglas ei sündinud 24. detsembril ühtegi last, keda traditsiooniliselt jõululapseks kutsutakse. Naistekliiniku sõnutsi sündis 23. detsembril siiski üks poiss ning üks laps on lähiajal sündimas.

Viljandi Rotary klubi poolt on jõululapsele ette nähtud traditsiooniline lillekimp ja väike rahaline kingitus. Kui jõululaupäeval ei sünni ainsatki jõululast, siis jääb Rotary klubi ootele ning uhke lillekimbu ja kingituse saab esimene ilmakodanik, kes pärast jõule sünnib. Viljandi Rotary klubi ajaloos on kunagi ette tulnud ka selline juhus, kui õnnitlemas käidi alles uuel aastal ilmale tulnud last.