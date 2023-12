Jõululaupäeval on eestlastel ikka olnud see komme, et enne perega jõululauda istumist või kirikus käimist minnakse kalmistult läbi, viiakse aasta pimedaimal ajal kadunukestele valgust ning pakutakse seltsi. Nõnda süüdatigi Viljandis nii Metsakalmistul kui ka Vanal kalmistul pühapäeva õhtul tuhandeid küünlaid ja laternaid.