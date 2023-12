Viljandi Jaani kirik, kuhu täna oleme kogunenud, taaspühitseti nõukogude okupatsiooni ajal toimund lagunemist ja taastamist 3. jõulupühal, 27. detsembril 1992. aastal. 27. detsember on apostel ja evangelist Johannese päev. Seetõttu on loomulik, et Viljandi keskaegse kiriku nimepühakuna tuntakse täna just Jeesuse jüngrit apostel Johannest. Viljandi Jaani kirik on umbes viie sajandi eest rajatud frantsiskaani ordu kloostrikirikuna ilmselt siia veel varem ehitatud kiriku müüridele. See tähendab, et jõule on selles paigas peetud juba ligi 800 aastat.