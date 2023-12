GALERII ⟩ Peapiiskop Urmas Viilma pidas Jaani kirikus saalitäie rahva ees jutluse rahust ja usaldusest

"Selle aasta jõulude ajal, mil Ukrainas kestavad juba teist aastat Venemaa armutud lahingud ning Pühal Maal on rahutu, on eriliselt asjakohane pöörata tähelepanu jõuluöö taevasele inglikoorile ja nende toodud sõnumile. Nimelt, Jeesuse sünniööl saabunud jõulurahu, millest inimestel oli hea meel, muutus eriliseks põhjusel, et seda taevast rahusõnumit tulid kuulutama taevased väed. Meie vanemates piiblitõlgetes räägitakse lausa taevasest sõjaväest. See tähendab, et rahu, mis saabus Jeesuse sünniga, peatas kõik lahingud ja sõjad. Vähemalt taevas. Relvad mitte ainult ei vaikinud, vaid relvakandjatest endist said rahusõnumi maaletoojad. Kes kujutaks seda ette, et jõulurahu saabumine tõepoolest kõik lahingud peataks ...? Oleks see vaid nii," jutlustas peapiiskop Viilma.