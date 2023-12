EESMÄRK SILMAPIIRIL ⟩ Rohelise Maja kohvik on annetajate toel kogunud rohkem kui 12 000 eurot

Rohelise Maja kohvik alustas novembris annetuste korjamist, et viletsas seisus katus välja vahetada.

Novembris andis Viljandi Rohelise Maja kohvik ühismeedias teada, et kohviku maja katus tuleb täielikult välja vahetada, sest on väga viletsas seisus ning parandada seda enam ei anna. Umbes pool selleks vajalikust summast loodab kohvik annetajate toel kokku saada ning praeguseks on kogutud enam kui 12 000 eurot.