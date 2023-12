"JÕULUOOTUS" ⟩ Aigi Märtini erakogu näitus toob vaatajate ette jõulude sära ja kaugete maade kaja

Suur jõululembus on miski, mis on tema jutu järgi omane nii talle kui kahele ta õele, nii et võib vahest öelda, et perekonna viga. Jõulud tähendavadki talle eelkõige pere keskel viibimist, aja mahavõtmist, uueks aastaks valmistumist ning pika pimeda aja üleelamist. Kevadeootust. Rahulikke hetki. Mälestusi.