ROHELINE JÕULURÕÕM ⟩ Viljandi kuusemüüjad vestavad ostjatega juttu, kemplevad hinna pärast ning jahivad viimaseid lihatükke

Hinnast alla kauplejaid on jagunud ka Soosaare juurde, aga tema sõnutsi on see üsna lootusetu üritus: Artistoni kuuskedel on triipkood küljes, nii et kurbade silmade eest allahindlust ei saa. "Mõned saavad kurjaks kohe, kui ma neile seda ütlen," ohkas Soosaar. "On hakatud lausa sõimama ja karjuma: "Mis sul viga on? Kas sul on kahju?" Eks ma siis pea neile seletama, et mul pole taskus nii palju raha, et tööle peale maksta. Aga õnneks on need mõned üksikud juhtumid olnud sel aastal."