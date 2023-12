ÜHISTRANSPORT ⟩ Estonian Lines paneb uuel aastal käiku Tõrva–Viljandi–Tallinna bussiliini. Ettevõtte juht: loodame parimat

Nagu ütles Estonian Linesi juht Priit Kivi, Lux Expressi Tallinna–Viljandi liini hiljutine sulgemine temas kuigi suurt hirmu ei tekita, sest Estonian Linesi ülalpidamiskulud on väiksemad ning marsruutki teistsugune: uue liini üks lõpp-peatus on Tõrva, seega ühendab see nelja maakonda, Lux Express sõitis aga Viljandi ja Tallinna vahet.