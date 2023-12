Figuuride või kuulidega kaunistatud jõulupuu? Kulla-hõbedane puu? Shishi teab vastuseid

Kuuseehtimine on omaette­ kunst ja selle ala mainekaim ­asjatundja Eestis on kahtlemata Shishi. Selles ettevõttes on sisu­liselt aasta läbi jõulud, vähemalt mõtteis: järgmise ja ka juba ülejärgmise jõulukollektsiooni loomine algab siis, kui eelmine müügile paiskub. Shishi ühe asutaja Taivo Pilleri sõnul on seal talvehooajal sisuliselt kolmed jõulud korraga.