Tänapäeva päkapikud maadlevad pakimägede ja murdunud puudega

Viljandi Omniva jaotuskeskuse grupi juht Anneli Talgre nentis, et ega paberpost ole unustuse hõlma vajunud ning detsembris on sellest lausa uputus. «Kirjakastid on tõepoolest umbes. Käime neid päeva jooksul mitu korda tühjendamas, et kõik kliendid saaksid oma kirja ikka ära anda.»